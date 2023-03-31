Владимир Остапчук назвал два своих брака "ошибками" и вспомнил, как его обзывали бывшие

Телеведущий Владимир Остапчук неоднозначно высказался о своих предыдущих двух браках.

Сейчас шоумен тщательно скрывает все, что происходит в его личной жизни, но иногда все же дает раскрывает некоторые детали. Так, на днях Остапчук высказался о двух своих браках.

Ведущий стал участником шоу "Еспит" на одном из телеканалов, в котором оговорился о том, что считает, предыдущие отношения ошибками.

"Я так понимаю, что – это шоу как раз для меня и обо мне, потому что здесь есть правило двух ошибок, как в моей личной жизни, поэтому все нормально", – в шутку ответил Владимир.

Владимир Остапчук с первой женой Еленой / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Также в эфире ведущий вспомнил, как его оскорбляли бывшие супруги. В переписке одна из бывших называла Владимира "свиньей", но какая жена это была, шоумен не уточнял.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Напомним, что Владимир Остапчук сначала был женат на Елене Войченко. Пара жила в браке 13 лет и воспитывает двоих общих детей. Менее чем через год после развода с Еленой, ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк. Однако в 2022 году стало известно, что пара тайно развелась.

Поговаривают, что сейчас шоумен женат в третий раз — на 22-летней блоггерке Екатерине Полтавской. Пара скрывает свои отношения.

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