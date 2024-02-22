Владимир Остапчук нежно поздравил 23-летнюю жену с первой годовщиной брака

А Екатерина в свою очередь рассказала о какой свадьбе мечтает.

Сегодня, 22 февраля, шоумен Владимир Остапчук и его 23-летняя избранница Екатерина Полтавская отмечают первую годовщину брака.

Об этом Остапчук напомнил на своей странице в Instagram. Ведущий разместил романтическое фото с любимой и загадочно подписал: "Сегодня важный день".

Что именно за день, Остапчук не стал уточнять, впрочем фаны звезды сразу поняли, о чем идет речь.

Владимир Остапчук поздравил жену с годовщиной брака / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На фотографии, которую запостил Владимир, он изображен в классическом черном костюме с белой рубашкой, а Екатерина одета в кожаную длинную юбку, топ и пиджак. Некоторые пользователи написали под этим кадром, что "одежда девушки не соответствует внешнему виду Владимира. Можно было одеть что-то более элегантное". На что острая на словцо Полтавская ответила: "возможно одежда Владимира не отвечает внешнему виду девушки".

Жена Владимира Остапчука ответила юзеру / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также Полтавская пообщалась с фанами в Insta-сторис и поделилась, о какой свадьбе она мечтает. Ведь во время войны они с Остапчуком приняли решение скромно расписаться, воспользовавшись услугой документ-сервиса "Готово":

"Свадьба, о которой я раньше мечтала, невозможна в наших реалиях. Сейчас хочу, чтобы не в Киеве (скорее всего Edem, он на фото) и с ближайшим окружением. Но сейчас другие приоритеты. Возможно, в 2025 или 2026", – прокомментировала Полтавская.

Жена Владимира Остапчука рассказала о мечтающей свадьбе / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что о романе Владимира Остапчука с младшей его на 16 лет Екатериной Полтавской заговорили в декабре 2022 года. Впоследствии шоумен подтвердил новые отношения. А сама Екатерина делилась, что они с Остапчуком вместе с сентября 2022 года. 22 февраля 2023 года пара заинтриговала фото из документ-сервиса "Готово" и сообщением о том, что они "наконец-то это сделали".

Остапчук и Полтавская поженились в феврале 2023 года / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Скорее всего, Владимир и Екатерина поженились, ведь после этого Полтавская стала называть любимого мужем. Да и не раз они намекали, что состоят в браке.

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