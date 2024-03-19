Владимир Остапчук нежно поздравил сына с 6-летием и показал его архивные фото

Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал о дне рождения сына.

Сегодня, 19 марта, сыну шоумена Эвану исполнилось шесть лет. По этому случаю Владимир опубликовал несколько сторис у себя в фотоблоге и показал редкие архивные фотографии своего младшего сына. На изображениях Эван предстает на одной из киевских локаций, а также играется в магазине. Также Остапчук адресовал сыну теплые слова поздравления и выразил свою любовь.

"Сегодня Остапчуку младшему исполняется шесть лет. Хотя он сейчас за тысячи километров – горжусь и очень люблю", – восхитил артист и добавил смайлики в форме сердечек.

Сын Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Сын Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что у Владимира Остапчука от предыдущего брака есть не только сын, но и 10-летняя дочь Эмилия. Сейчас дети вместе с их мамой, экс-женой знаменитости Еленой Войченко, проживают за границей. В частности, после полномасштабного вторжения они переехали в Канаду.

Напомним, недавно Владимир Остапчук показал, как встретился с сыном в детском саду за день до начала полномасштабного вторжения и поделился эмоциями.

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