Владимир Остапчук очаровал объятиями с молодой женой на новых фото

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился новыми фотографиями с любимой, журналисткой Екатериной Полтавской.

Шоумен вместе со своей 23-летней супругой поделился романтическими кадрами в своих Instagram-stories. На фото в зеркале звездная пара не скрывала нежных чувств и показала поцелуи с объятиями.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Новые фотографии влюбленные сделали перед тем, как отправиться на светское мероприятие. Владимир и Екатерина посетили музыкальную премию Muzvar. Фото шоумен оставил без подписи.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Для совместного выхода избранница ведущего выбрала стильный кожаный костюм из длинной юбки и коротенького топа, открывшего ее стройную талию. На плечи девушка накинула жакет в цвет наряда. Свой образ Екатерина дополнила пышными локонами и ярким макияжем.

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