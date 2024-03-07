Владимир Остапчук официально женился на 23-летней избраннице и показал фото со свадьбы

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его 23-летняя избранница Екатерина Полтавская уже долго подогревают слухи об изменении своего семейного статуса.

Впрочем, подтверждать их или опровергать знаменитая пара не торопилась. Однако, Полтавская решила расставить все точки над "і".

В сторис своей страницы в Instagram возлюбленная Остапчука разместила кадр, где изображены их руки, на которых виднеются золотые кольца. А в следующем году Катерина призналась, что она теперь не Полтавская, а Остапчук:

"Слухов было много, как и разных вариантов когда, где и как. Но, думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал. Даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет", – лаконично рассказала теперь уже госпожа Остапчук.

Владимир Остапчук женился на 23-летней избраннице / Фото: instagram.com/poka.tya

Впрочем, когда же состоялась роспись в ЗАГСе, Екатерина уточнять не стала. Отметим, что еще год назад, 22 февраля, пара заинтриговала фото из документ-сервиса "Готово". И сопроводила кадры подписью "наконец-то" и смайлом в виде сердца. Однако влюбленные не стали говорить, что же за столь важное событие произошло в их жизни.

Владимир Остапчук женился на 23-летней избраннице / Фото: instagram.com/poka.tya

А уже в этом году, 22 февраля, Остапчук нежно поздравлял Екатерину с "важным днем", но опять же, что именно за день, было суровой тайной.

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал, как с сыном в канун войны время проводил. Как известно, у шоумена от первого брака есть двое детей. Для Остапчука брак с Екатериной Полтавской стал третьим по счету.

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