Владимир Остапчук ошеломил сходством со своей мамой: "Красивые глаза"

Звезда поделился семейной фотографией.
Украинский шоумен Владимир Остапчук редко делится фото, на которых запечатлен с семьей.
Кс слову, ведущий обычно в своем Instagram публикует снимки, на которых позирует с женой – Кристиной Горняк. Однако на этот раз Владимир решил похвастаться своей мамой.
Звезда опубликовал фото, на котором позирует перед камерой с родным ему человеком. На снимке Владимир стоит в родительском доме, а мама тем временем трепетно склонилась на плечо своего сына.
Кстати, Остапчук невероятно похож на свою маму. Это заметили и подписчики ведущего. Они отметили, что у них одинаковые глаза и носы. Некоторые даже заметили, что сын Владимира – Эван – похож на бабушку.
- Какие красивые глаза!
- Эван, оказывается, на бабушку похож!
- Вы очень похожи на маму!
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