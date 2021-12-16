Владимир Остапчук ошеломил сходством со своей мамой: "Красивые глаза"

Звезда поделился семейной фотографией.

Украинский шоумен Владимир Остапчук редко делится фото, на которых запечатлен с семьей.

Кс слову, ведущий обычно в своем Instagram публикует снимки, на которых позирует с женой – Кристиной Горняк. Однако на этот раз Владимир решил похвастаться своей мамой.

Звезда опубликовал фото, на котором позирует перед камерой с родным ему человеком. На снимке Владимир стоит в родительском доме, а мама тем временем трепетно склонилась на плечо своего сына.

Владимир Остапчук с мамой / instagram.com/vova_ostapchuk

Кстати, Остапчук невероятно похож на свою маму. Это заметили и подписчики ведущего. Они отметили, что у них одинаковые глаза и носы. Некоторые даже заметили, что сын Владимира – Эван – похож на бабушку.

Какие красивые глаза!

Эван, оказывается, на бабушку похож!

Вы очень похожи на маму!

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