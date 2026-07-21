Владимир Остапчук отдал годовалого сына в детсад в Канаде и раскрыл его стоимость на месяц

Владимир Остапчук с женой и сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Украинский ведущий Владимир Остапчук отдал годовалого сына в детский сад в Канаде.

Об этом шоумен рассказал в Instagram-stories. В частности, маленький Тимофей уже два дня посещает детсад. Сейчас он проходит период адаптации. Владимир Остапчук говорит, что первый день прошел спокойно, а вот на следующий день мальчик скучал по родителям и не хотел оставаться один.

«Второй день немного тяжелее. Наверное, Тим уже „прохавал“ систему и плачет. Поэтому мы минут 10 играем и уходим. Возвращаемся в 12 к обеденному сыну», — делится ведущий.

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Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / © instagram.com/vova_ostapchuk

Также Владимир Осапчук рассекретил, сколько платит ежемесячно за обучение сына в детском саду. В общей сложности, шоумен отдает 1700 долларов.

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / © instagram.com/vova_ostapchuk

Кстати, когда супруги жили в Украине, то пользовались услугами няни. Однако в Канаде они от этого отказались. Жена Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — объясняет, что няня с сыном все равно была бы дома, а ей иногда хочется тишины. Кроме того, избранница ведущего не хочет привыкать к новому человеку. Также она считает садик более уместным, поскольку Тимофей там будет сразу изучать два языка — английский и французский.

«В садике он выучит английский и французский. Ну, и няня — это они все равно сидят дома, а я хочу тишины иногда. И если бы это была наша Светлана, я была бы рада, а так, то не готова привыкать к новому человеку», — делится жена ведущего.

Напомним, недавно избранница Владимира Остапчука сдала экзамен на водительские права в Канаде. Однако Екатерина Полтавская пока за руль не сядет и объяснила почему.

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