Владимир Остапчук "отомстил" Анатолию Анатоличу за скандал из-за жен и публично высмеял его

Владимир Остапчук с дружиной Екатериной и Анатолий Анатолич с Юлой

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Телеведущий Владимир Остапчук во время первого стендапа в Канаде оскандалился оскорбительными шутками о бывшем друге Анатолии Анатоличе и первой жене Елене Войченко , а его выступление вызвало возмущение у украинцев.

7 ноября шоумен выступил в Монреале, где решил вспомнить историю из своего прошлого. Однако вместо нового юмористического материала он вернулся к давним конфликтам и личным обидам. Больше всего досталось Анатоличу, с которым Остапчука когда-то связывала многолетняя дружба. В частности, ведущий использовал историю о сексуальном предложении от иностранца, чтобы выставить бывшего товарища в унизительном свете. При этом не обошел и первую жену, вспомнив год их свадьбы как худший в своей жизни.

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Сообщение о Владимире Остапчуке

Во время выступления Остапчук рассказал, что после Евровидения-2017 ему якобы написал мужчина арабского происхождения и предложил провести вместе ночь в отеле за 300 долларов. Шоумен заявил, что такая сумма его не устроила, после чего перешел в память об Анатоличе.

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«Вы серьезно? Я Евровидение вел! Три тысячи! Я не такой. Но я человек не гнил – я дал ему номер телефона Анатолия Анатолича. Я думаю, что они списались. Это за 300 долларов сто процентов все сделает», — сказал Остапчук со сцены.

Фактически ведущий использовал сексуальный подтекст, чтобы выставить бывшего друга человеком, который якобы согласился бы на интимное предложение за 300 долларов. Особенно некстати это прозвучало на фоне истории их отношений: после многолетней дружбы мужчины прекратили общение, а личный конфликт впоследствии перерос в публичное противостояние их семей.

Комментарии пользователей

Ссора разгорелась после того, как Анатолич рассказал о прекращении общения с Остапчуком и предположил, что на разрыв могла повлиять нынешняя жена шоумена Екатерина. Впоследствии она публично обвинила Анатолича и его жену Юлу в неискренности, а Юла в ответ резко высказалась о Екатерине. Сам Владимир поддержал свою избранницу. Теперь же его стендап стал первой столь язвительной публичной реакцией на бывшего приятеля после развертывания этого скандала.

Не забыл Остапчук и о первой жене Елене Войченко, с которой воспитывает двоих старших детей. Год их бракосочетания — 2007-й — он назвал самым худшим в своей жизни. При этом добавил, что именно тогда его нынешняя жена Екатерина пошла в первый класс.

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Сообщение о Владимире Остапчуке

Отдельное возмущение вызвало присутствие Екатерины на мероприятии. Она сидела в первом ряду вместе с маленьким сыном Тимофеем. В Threads пользователи предположили, что нынешняя жена шоумена могла влиять на содержание его шуток, ведь именно ранее она активно активно приобщалась к публичному конфликту с семьей Анатолича.

Реакции на выступление были неоднозначными, однако многие комментаторы не увидели в этих историях ничего смешного. Украинцы упрекали ведущего за публичное унижение людей, с которыми когда-то его связывали близкие отношения, и за использование личных конфликтов как материала для сцены.

Комментарии пользователей

«Как интересно, Катя всегда рассказывает, что „с первой женой мы в нормальных отношениях“. Но поносить ее в стендапе они спокойно решились», — написала одна из пользовательниц.

Другие комментаторы иронизировали над устаревшими темами выступления, количеством зрителей и тем, что вместо новых шуток шоумен снова вернулся к давним историям. В то же время были и те, кто воспринял мероприятие как обычный развлекательный вечер, поэтому единой реакции на стендап не последовало.

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Напомним, недавно Анатолий Анатолич разорвал дружбу с Остапчуком и удивил причиной .

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