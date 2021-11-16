Владимир Остапчук ответил, как чувствует себя после третьей дозы вакцины

Владимир Остапчук ответил, как чувствует себя после третьей дозы вакцины

Звезда сделала прививку Pfizer.

Украинский шоумен Владимир Остапчук недавно сообщил, что третий раз вакцинировался от COVID-19.

Ведущий ранее уже получил две дозы CoronaVac. Впрочем, оказалось, что препарат не во всех странах сертифицирован, в частности, во Франции, куда Владимир ездил со своей женой. Звезда посоветовался со своим семейным врачом и вакцинировался от COVID-19 Pfizer.

Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Ведущий говорит, что после третьей прививки чувствует себя прекрасно. Владимир уверяет, что никаких побочных эффектов не было.

"Чувствую себя супер! И темпы вакцинации растут. Только смущает то, что вакцины исчезают", — добавил шоумен.

Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Впрочем, если бы Владимир знал, что из CoronaVac не пускают в ЕС, то вакцинировался бы Pfizer сразу.

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