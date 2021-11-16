Владимир Остапчук ответил, как чувствует себя после третьей дозы вакцины

Звезда сделала прививку Pfizer.
Украинский шоумен Владимир Остапчук недавно сообщил, что третий раз вакцинировался от COVID-19.
Ведущий ранее уже получил две дозы CoronaVac. Впрочем, оказалось, что препарат не во всех странах сертифицирован, в частности, во Франции, куда Владимир ездил со своей женой. Звезда посоветовался со своим семейным врачом и вакцинировался от COVID-19 Pfizer.
Ведущий говорит, что после третьей прививки чувствует себя прекрасно. Владимир уверяет, что никаких побочных эффектов не было.
"Чувствую себя супер! И темпы вакцинации растут. Только смущает то, что вакцины исчезают", — добавил шоумен.
Впрочем, если бы Владимир знал, что из CoronaVac не пускают в ЕС, то вакцинировался бы Pfizer сразу.
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