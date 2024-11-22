Владимир Остапчук подарил 24-летней жене роскошное элитное авто

Украинский ведущий Владимир Остапчук сделал беременной жене – блогерше Екатерине Полтавской – приятный сюрприз.

Об этом избранница шоумена рассказала в своем Instagram. 24-летняя супруга Владимира Остапчука поделилась, что муж подарил ей роскошный элитный автомобиль. В частности, Екатерина будет теперь ездить на белой машине марки BMW. У блогерши это первое собственное авто.

"У меня есть новость. Уже несколько недель езжу на своей первой собственной машине", — поделилась блогерша.

К слову, супруги проживают за Киевом. Так что без автомобиля было сложно обойтись. Блогерша просила мужа отвезти ее по делам. С появлением ребенка потребность в авто увеличится. И для комфорта Остапчук подарил жене авто.

"Очень неудобно было жить за городом и быть привязанной к авто мужа, а с малышом нужно будет ездить в больницу и так далее", — отметила блогерша.

Напомним, сейчас жена Владимира Остапчука находится на последних месяцах беременности. Недавно Екатерина Полтавская рассказывала о своем весе и признавалась, сколько набрала кило.

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