Владимир Остапчук поделился редким селфи с младшей на 16 лет женой

Украинский шоумен Владимир Остапчук наконец-то перестал скрывать, что состоит в браке с младшей от него на 16 лет журналисткой Екатериной Полтавской.

На днях пара впервые обнародовала общие фото, а теперь все чаще радует поклонников романтическим контентом.

Так, своих фанов Екатерина и Владимир поздравили с праздником Пасхи, запостив сегодня в сторис совместное селфи. На снимке Остапчук искренне улыбается и обнимает Полтавскую, пока она делает фотографию.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, о том, что Владимир Остапчук расстался со своей второй женой Кристиной Горняк и закрутил роман с младшей его на 16 лет Екатериной Полтавской стало известно в декабре 2022 года.

Вскоре пара начала постить фото из одинаковых мест, впрочем, друг друга на фотографиях не показывала. В феврале 2023 года Екатерина намекнула, что вышла замуж за шоумена. Буквально на днях супруги впервые официально подтвердили, что они вместе. Кроме того, поделился Остапчук и достаточно пикантными подробностями. Так вот, он признался, что стал первым мужчиной Екатерины.

Для Владимира Остапчука брак с Екатериной Полтавской стал третьим по счету. В течение 13 лет ведущий состоял в браке с Еленой Войченко, от которой имеет двоих детей. Второй женой шоумена стала нотариус Кристина Горняк.

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