Владимир Остапчук подрался с пьяной компанией, которая оскорбляла его жену

Инцидент произошел, когда супруги возвращались домой с благотворительного мероприятия.
С ведущим Владимиром Остапчуком и его женой Екатериной Полтавской прошлым вечером произошел неприятный инцидент.
Супруги возвращались домой с благотворительного мероприятия, и когда заходили в лифт, к Екатерине прицепилась компания нетрезвых молодых людей. Об этом Полтавская рассказала в сторис своей страницы в Instagram:
"Я что-то сказала Вове. Один из них начал перекривлять меня. Вова сказал не ерничать. А пацан этот начал грубить. Вышли из лифта на первом этаже. Этот одноклеточный начал меня обижать, кричать что-то о маме и замахиваться. Ну и получил п*зды от Вовы", – рассказала Екатерина.
Наконец, продолжила Полтавская, вся компания извинилась перед ними, кроме одной девушки, которая продолжала говорить что-то оскорбительное в адрес жены Остапчука. В свою очередь Екатерина отметила, что сказала ей, что "сломает челюсть".
Напомним, 29 июля в Киеве Владимир Остапчук и его супруга Екатерина посетили благотворительный вечер в Национальной опере. Влюбленные также успели до начала мероприятия наделать романтичных селфи.
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