Владимир Остапчук похвастался, какими завтраками его балует 22-летняя возлюбленная

В свою очередь, избранница шоумена показала, как делала ему пирог.

Ведущий Владимир Остапчук все чаще дает повод считать, что он действительно расстался с нотариусом Кристиной Горняк и уже закрутил роман с младшей на 16 лет девушкой.

Недавно в СМИ появилась информация, что новой избранницей шоумена стала 22-летняя журналистка из Киева Екатерина Полтавская. Интересно, что подтверждением этому служат сторис парочки из одинаковых мест в Instagram.

Так вот, на днях Екатерина показала, как стряпала на кухне у шоумена и делала ему пирог с яблоками. Результатом того, что у нее получилось, девушка поделилась в сторис фотоблога.

Екатерина активно готовит на кухне Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Вот такой пирог получился / Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина показала, как накрыла стол / Фото: instagram.com/poka.tya

Не удержался и Остапчук, который тоже в Instagram похвастался кулинарными умениями новой избранницы.

Остапчук у себя в сторис показал, что оценил старания любимой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также Владимир на фоне украшенной елки дома показал, что ему принес Святой Николай.

Таким сторис поделился Владимир / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В свою очередь, Екатерина на фоне той же елки продемонстрировала, что приготовила им с Владимиром на ужин.

А это сторис Екатерины / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, что слухи о том, что Владимир Остапчук после почти двух лет супружеской жизни расстался со своей второй женой, нотариусом Кристиной Горняк, появились в конце октября этого года. Однако ни Кристина, ни Владимир ни разу не прокомментировали разрыв. Но всем своим видом дали понять, что они действительно больше не вместе. Пара резко прекратила делиться общим романтическим контентом и в принципе вспоминать друг друга.

Новая девушка Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Тем временем выяснилось, что сердце Остапчука снова занято. Мол, он встречается с 22-летней журналисткой из Киева Екатериной Полтавской. Так же влюбленные официально ничего не кометируют, однако активно в соцсетях постят фото и видео из одной и той же локации – из квартиры Остапчука.

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