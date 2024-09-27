Владимир Остапчук показал дорогой подарок от жены на 40-летие

Екатерина подготовила сюрприз для именинника.
Украинский ведущий Владимир Остапчук сегодня 27 сентября отмечает юбилей.
Шоумену исполнилось 40 лет. По случаю особого праздника жена знаменитости блогерша Екатерина Полтавская подготовила ему сюрприз. В частности, еще утром она поздравила именинника тортом со свечой и забавной надписью: "ты не старый, ты вне времени".
Однако самый главный подарок ведущего ожидал в другой комнате. Так, Полтавская заказала для мужа цифровое пианино. И даже успела пошутить, что при этом выдвинула ему одно важное условие – "играть в наушниках".
В свою очередь, Владимир показал подарок в сторис и отметил Екатерину, добавив три сердечка в знак признательности.
Кроме того, пара рассказала, как проведет праздничный день. В частности, они не планировали громких гуляний, а просто наедине проведут время.
"Мы не будем праздновать сегодня (27 сентября – прим. ред.). Поедем в город на обед, а после – я забронировала номер за городом", — написала Екатерина.
Напомним, недавно Екатерина Полтавская трогательно поздравила возлюбленного с праздником и назвала его основную проблему.
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