Владимир Остапчук показал дорогой подарок от жены на 40-летие

Украинский ведущий Владимир Остапчук сегодня 27 сентября отмечает юбилей.

Шоумену исполнилось 40 лет. По случаю особого праздника жена знаменитости блогерша Екатерина Полтавская подготовила ему сюрприз. В частности, еще утром она поздравила именинника тортом со свечой и забавной надписью: "ты не старый, ты вне времени".

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Однако самый главный подарок ведущего ожидал в другой комнате. Так, Полтавская заказала для мужа цифровое пианино. И даже успела пошутить, что при этом выдвинула ему одно важное условие – "играть в наушниках".

Владимир Остапчук с подарком от супруги / Фото: instagram.com/poka.tya

В свою очередь, Владимир показал подарок в сторис и отметил Екатерину, добавив три сердечка в знак признательности.

Кроме того, пара рассказала, как проведет праздничный день. В частности, они не планировали громких гуляний, а просто наедине проведут время.

"Мы не будем праздновать сегодня (27 сентября – прим. ред.). Поедем в город на обед, а после – я забронировала номер за городом", — написала Екатерина.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Екатерина Полтавская трогательно поздравила возлюбленного с праздником и назвала его основную проблему.

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