Владимир Остапчук показал, как детей от бывшего брака знакомил с их новорожденным братиком

Украинский ведущий Владимир Остапчук показал чувственный момент знакомства его старших детей от предыдущего брака с младшим братиком Тимофеем.

Так, сын шоумена Эван и дочь Эмилия проживают за границей с их мамой. Тем временем семья Остапчука живет в Украине. Поэтому через расстояние знакомство стало возможным только благодаря видеосвязи. Владимир в фотоблоге показал снимок, как вместе со своей мамой показывает крошечного Тимофея через смартфон. Как признается знаменитость, его старшие дети были очень рады увидеть брата.

"На этом фото мы с мамой разговаривали с Эваном и Эмилией и показывали им братика. Дети рады. Эван очень счастлив, потому что давно хотел baby brother, как сказала Елена", — отметил Остапчук.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также у ведущего пользователи поинтересовались о ревности. Владимир говорит, что его жена Екатерина не ревнует к бывшей семье. А наоборот очень благодарна за тот опыт, который он получил во время воспитания двух старших детей.

"Спросил у Кати. Она говорит, что благодарна первой жене за то, что я уже все умею. Но Катя тоже повлияла на то, какой я отец. Как мама она очень хорошая", — признался Остапчук.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно бывшая жена ведущего Кристина Горняк заявила о суде с ним и шокировала, как его нынешняя жена оскорбляет ее.

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