Владимир Остапчук показал, как подросли его дети и вспомнил, как летал к ним в Канаду

На украинского шоумена Владимира Остапчука нахлынула ностальгия.

Так, ведущий вспомнил, как в августе 2022 года улетел в Канаду, чтобы после довольно продолжительной разлуки наконец-то увидеться со своими детьми от экс-жены Елены Войченко. Напомним, что у бывших супругов есть 9-летняя дочь Эмилия и сын Эван, которому 19 марта исполнится пять лет.

Прошлую встречу с детьми Остапчук назвал одним из самых счастливых дней за последний год. В сторис своей страницы в Instagram Владимир поделился снимком, сделанным во время его встречи с детьми в Канаде.

Владимир Остапчук с детьми в Канаде / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Тогда семья отправилась к озеру Онтарио, где строила замки из песка и играла в воде.

Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также Остапчук рассказал, где он так хорошо выучил английский и посоветовал, как улучшить свои знания в английском:

"Я учился по книгам в Умани. Общение с носителем языка, смотреть что-то в оригинале с субтитрами, заучивать слова, грамматика придет со временем", — посоветовал Остапчук.

Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что отношения Владимира Остапчука с экс-женой Еленой Войченко были крайне сложными. После разрыва бывшие супруги публично выясняли отношения. Елена обвиняла бывшего в многочисленных изменах, Владимир обвинял, что бывшая не дает ему видеться с детьми.

Но, похоже, экс-влюбленным наконец удалось найти общий язык. Более того, несколько недель назад Владимир Остапчук неожиданно обратился к Войченко и признался, что ему досадно и стыдно перед экс-супругой за свое поведение.

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