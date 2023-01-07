Владимир Остапчук показал, как проводит утро со своей новой 22-летней возлюбленной

Новая избранница шоумена знает, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

Украинский шоумен Владимир Остапчук, после развода со второй женой Кристиной Горняк, предпочитает не выносить на всеобщее обозрение свою личную жизнь.

Однако ведущий активно дает понять, что сейчас его сердце не свободно. Все чаще в своем Instagram Остапчук показывает, что ему есть, кому готовить завтраки и Владимир не упускает случая, похвастаться ими.

Как ранее выяснили любознательные пользователи, Остапчук находится в отношениях с 22-летней журналисткой из Киева Екатериной Полтавской. Девушка, кстати, также часто в сторис своего фотоблога публикует фото и видео из квартиры Остапчука.

На этот раз и Владимир, и Екатерина запостили в сторис общий завтрак, который приготовила Полтавская. Девушка даже поделилась рецептом. Вероятно, Полтавская знает, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок и девушка активно его прокладывает.

Девушка Владимира Остапчука показала, что ему готовит / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка Владимира Остапчука показала, что ему готовит / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук показал, как его кормит любимая / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, пара в фтоблоге показала одну и ту же елку, которая стоит дома у Остапчука.

Владимир Остапчук показал елку, которая стоит у него дома / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Девушка Владимира Остапчука показала елку у него дома / Фото: instagram.com/poka.tya

Кстати, на днях Екатерина пообщалась со своими подписчиками в Instagram и призналась, что роман с Остапчуком – ее первые отношения.

Девушка Владимира Остапчука поделилась подробностями личной жизни / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, что о романе Владимира Остапчука с младшей на 16 лет журналисткой Екатериной Полтавской заговорили в середине декабря 2022 года. Тогда травести-дива Монро рассекретила, что сердце шоумена вновь занято. Официально пара отношения не подтверждала, однако активно делится фото и видео с общих мест, одно из которых – квартира Остапчука.

До этого Остапчук после почти двух лет брака развелся с нотариусом Кристиной Горняк. На днях женщина рассказала, как переживает развод.

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