Владимир Остапчук показал, как с 23-летней женой на огороде родителей выкапывал картошку

Украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как с 23-летней женой Екатериной Полтавской копал картошку.

Супруги вместе поехали в Умань к родителям шоумена, чтобы помочь возиться на огороде. Владимир и Екатерина собирали урожай картофеля.

"Едем к родителям Вовы в Умань копать картошку. Если точнее, то Вова — копать, а я — каждые 15 минут ныть, что устала", — пошутила Екатерина.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, шоумен копал картошку, тем временем его молодая избранница, которая одела домашний халат, панаму и перчатки, собирала урожай у ведра.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук копает картошку / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Не только картошку собирали супруги. У родителей Владимира уродили в этом году персики, поэтому он с женой помог собрать спелые фрукты.

Мама и жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Тем временем мама и папа шоумена встретили влюбленных домашним обедом. Как отметил Владимир, блюда были просто 10 из 10.

Родители Владимира Остапчука встречали его из Киева / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова показывала трогательные кадры, как ее маленькие дети собирали урожай. 4-летний Иван и 2-летняя Маша срывали спелые помидоры и огурцы и клали их в корзины.

Читайте также: