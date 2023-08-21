Владимир Остапчук показал, как с 23-летней женой на огороде родителей выкапывал картошку

Шоумен вместе с молодой избранницей приехал в Умань.
Украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как с 23-летней женой Екатериной Полтавской копал картошку.
Супруги вместе поехали в Умань к родителям шоумена, чтобы помочь возиться на огороде. Владимир и Екатерина собирали урожай картофеля.
"Едем к родителям Вовы в Умань копать картошку. Если точнее, то Вова — копать, а я — каждые 15 минут ныть, что устала", — пошутила Екатерина.
К слову, шоумен копал картошку, тем временем его молодая избранница, которая одела домашний халат, панаму и перчатки, собирала урожай у ведра.
Не только картошку собирали супруги. У родителей Владимира уродили в этом году персики, поэтому он с женой помог собрать спелые фрукты.
Тем временем мама и папа шоумена встретили влюбленных домашним обедом. Как отметил Владимир, блюда были просто 10 из 10.
Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова показывала трогательные кадры, как ее маленькие дети собирали урожай. 4-летний Иван и 2-летняя Маша срывали спелые помидоры и огурцы и клали их в корзины.
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