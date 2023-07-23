Владимир Остапчук показал, как с молодой женой копал картошку на огороде его родителей

Вместе с любимой телеведущий приехал в родную Умань.
Украинский шоумен Владимир Остапчук вместе с 23-летней супругой Екатериной Полтавской приехал в гости к своим родителям.
Пара провела время в теплом семейном кругу и даже успела поработать на даче. На своей странице в Instagram Остапчук показал, как вместе с молодой женой помогает родителям убирать урожай.
Прежде чем приступить к работе ведущему пришлось сменить свою одежду на более подходящий для такого занятия наряд. Из штанов и футболки шоумен переоделся в яркие цветастые шорты, большую куртку и надел на голову панамку.
Чтобы не запятнать чистую одежду, Екатерина также надела домашний халат и принялась рвать морковь. Правда, не все корнеплоды удалось собрать с первого раза.
"Кате, что там? Морковь оказалась сильнее?", — пошутил на женой Остапчук.
Пока Екатерина вырывала морковь телеведущий вместе с мамой принялись выкапывать молодой картофель, уже созревший на грядках. Собранным урожаем жена шоумена похвасталась в своем профиле.
Напомним, ранее Владимир Остапчук признался, как родители приняли Екатерину и отреагировали на его третий брак.
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