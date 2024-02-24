Владимир Остапчук показал, как с сыном накануне войны время проводил

Украинский шоумен Владимир Остапчук вспомнил его встречу с сыном Эваном, которому накануне войны было три года.

Так, знаменитость по случаю второй годовщины полномасштабной войны в своем фотоблоге рассказал, как 23 февраля 2022 года виделся со своими детьми. В частности, поделился кадрами, как пришел к сыну в садик, где он рассказывал папе забавные истории. Владимир добавил, что тогда его дети в последний раз видели мирную Украину, хотя ничего и не подозревали.

"23 февраля 2022 года заехал к детям. Они еще тогда не знали, что будут и в своей школе, и в садике в последний раз", - растрогал подписью шоумен.

Владимир Остапчук встретился с сыном 23 февраля 2022 года / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, Владимир в августе 2022 года летал к детям в Канаду, куда после полномасштабного вторжения они переехали вместе с мамой, экс-женой ведущего Еленой Войченко. По словам Остапчука, это был один из счастливейших его дней за первый год войны. Отметим, бывшие супруги воспитывают 5-летнего Эвана и 10-летнюю Эмилию.

Владимир Остапчук с дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно певица и актриса Дженнифер Лопес также поделилась редкими кадрами с подросшими детьми-близнецами. Звездная мама уже рассекретила, что подарила Максу и Эмми по случаю их 16-летия.

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