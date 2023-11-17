Владимир Остапчук показал, как выглядел до популярности, и ошеломил сходством с сыном

Украинский ведущий Владимир Остапчук показал поклонникам, как он выглядел до того, как стал известным.

В Instagram-stories шоумен поделился архивным снимком. Фото было сделано 15 лет назад, а именно в далеком 2008 году. Владимир Остапчук позировал перед объективом фотокамеры с микрофоном в руке. Вероятно, шоумен тогда вел в Умани какое-то мероприятие.

"2008 год, Умань", — коротко подписал фото Остапчук и оставил смеющийся смайлик.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Впоследствии шоумен сравнил свое архивное фото со снимком 5-летнего сына Эвана. К слову, мальчик похож на своего звездного отца, как две капли воды.

Владимир Остапчук с сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, у Владимира Остапчука есть двое детей от бывшей жены Елены Войченко, с которой они были в браке с 2007 года по 2020 год. Шоумен воспитывает сына Эвана и дочь Эмилию. Правда, из-за ссор с бывшей женой ведущий некоторое время не общался с детьми. Сейчас же экс-супруги поладили, а Остапчук видится с сыном и дочерью.

Кстати, на днях молодая жена шоумена Екатерина Полтавская неожиданно обсудила его бывших избранниц и оценила их внешность.

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