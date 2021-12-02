Владимир Остапчук показал, на какой стадии строительство его дома под Киевом

Владимир Остапчук показал, на какой стадии строительство его дома под Киевом

Строить дом ведущий начал в сентябре.

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук показал, на какой стадии находится строительство его дома под Киевом.

На странице в Instagram знаменитость разместил кадры, где видна коробка дома, сделанная из красного кирпича. Домик довольно компактный, но очень уютный. Как ранее рассказывала жена Остапчука Кристина Горняк, здесь будет большая гостевая комната, кабинет Вовы, где разместится библиотека и раскладывающийся диван. В общей сложности в доме будет четыре комнаты.

instagram.com/vova_ostapchuk

По словам Остапчука, к весне они строительство приостановили:

"Наш домик пока идет зимовать до первых солнечных лучей, а мы все больше времени проводим с дизайнерами, вникая в разные нюансы. От отопления до выбора компаний, занимающихся проводкой, мебелью, санитайзерами, бассейном и еще Бог знает чем. Кстати, землю уже оформили, окна вставили, задули все щели (как будто я сам это делал – строители, конечно). Уже сильно ждем, чтобы въехать в дом, где тепло, уютно и звучит смех", — поделился Владимир.

instagram.com/vova_ostapchuk

Пара планирует переехать в новое жилье уже в следующем году.

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