Владимир Остапчук показал нежные объятия с 22-летней женой на камеру

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его 22-летняя жена, журналистка Екатерина Полтавская, не скрывают свои чувства в Сети.

Новой фотографией с любимой шоумен поделился в сторис в Instagram. На романтичном фото Владимир нежно обнимал Екатерину за талию и целовал ее в щечку.

Фотографию с женой телеведущий оставил без подписи, только добавил три эмоджа с поцелуями.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Сейчас супруги находятся за границей, где Остапчука ждут несколько благотворительных мероприятий. Екатерина отправилась в путешествие, чтобы поддержать любимого.

Поддержка сейчас необходима телеведущему, ведь на днях российская армия нанесла ракетный удар по его родному городу Умань. От удара пострадал особый дом Остапчуку, а также среди погибших был ученик его мамы.

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