Владимир Остапчук показал полностью обнаженную жену в ванной

Шоумен чувственно поздравил любимую с днем рождения.

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук показал, как поздравил жену Кристину Горняк с днем рождения.

В этот день свой сторис в Instagram ведущий полностью посвятил Кристине. Там Остапчук рассказал, за что он так ее любит. В частности, Владимир поделился романтическими фото с избранницей и отметил, что в ней столько жизни, любви, заботы и внимания:

instagram.com/vova_ostapchuk

instagram.com/vova_ostapchuk

"Ты замечательная жена, друг, партнер и будешь замечательной мамой", — отметил Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Также он поделился и пикантным, черно-белым кадром, сделанным в ванной, на котором изображен с голым торсом, а Кристина стоит позади него полностью обнаженной. "И да, ты супер-секси!" — добавил Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Также он показал несколько кадров с вечеринки в цыганском стиле, которую устроил для жены.

instagram.com/vova_ostapchuk

instagram.com/vova_ostapchuk

И на этом Владимир не остановился. Он поделился своими руками смонтированным видео, в котором собраны самые яркие моменты их с Кристиной жизни.

Здесь и кадры из совместного отдыха, и с досуга с сыном Остапчука от первого брака, и предложение руки и сердца Владимира Кристине.

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