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Владимир Остапчук показал редкое фото дочери от экс-жены и нежно поздравил ее с 12-летием
Дочь Владимира Остапчука празднует день рождения. Эмилии исполняется уже 12 лет.
Украинский ведущий Владимир Остапчук сообщил о важном празднике в его семье.
Дочь шоумена от экс-жены Елены Войченко празднует день рождения. Эмилии исполняется уже 12 лет. Поэтому, по случаю праздника ведущий посвятил девочке поздравительный пост в Instagram-stories. Владимир Остапчук впервые за долгое время опубликовал фото дочери, правда, архивное. Также шоумен адресовал Эмилии теплые слова с поздравлениями.
"Сегодня (5 июня - прим. ред.) у моей принцессы день рождения. Поздравляю с 12-м днем рождения, Эмилия", - написал под фото шоумен и добавил смайлик в виде красного сердечка.
Отметим, Владимир Остапчук и его бывшая жена Елена Войченко имеют двух общих детей - дочь Эмилию и сына Эвана. Экс-избранница шоумена с его наследниками находится в Канаде.
Тем временем ведущий сейчас проживает в браке с блогершей Екатериной Полтавской. В декабре у пары родился общий сын Тимофей. Недавно блогерша шокировала, как во время родов у нее возникли серьезные осложнения.