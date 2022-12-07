Владимир Остапчук показал редкое фото с детьми и ответил, скучают ли они по Украине

Телеведущий Владимир Остапчук решил пообщаться с поклонниками в фотоблоге. Итак, у него спросили, как там сейчас чувствуют себя его дети.

Знаменитость ответил, что сын и дочь сейчас находятся в Канаде, туда еще в начале полномасштабной войны их вывезла бывшая жена Остапчука – Елена Войченко.

Владимир отметил, что Эван и Эмилия скучают по Украине и хотят уже вернуться. Впрочем, пока они будут находиться в Канаде.

Дети Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"В Канаде с мамой. У них все хорошо, но сейчас не лучшее время возвращаться в Украину", – прокомментировал Владимир.

Похоже, шоумен наладил отношения с бывшей женой и, наконец-то, может общаться и видеться с детьми.

Отметим, между тем личная жизнь Остапчука окутана тайнами. В СМИ давно ходят слухи, что он расстался с нотариусом Кристиной Горняк. Пара пока не дает никаких комментариев. Владимир и Кристина не подтверждают эти слухи, но и не опровергают. Также они перестали вообще делиться общим контентом и уже несколько месяцев живут не вместе.

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