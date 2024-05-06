Владимир Остапчук показал редкое фото своих родителей: "Мои"

Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился, как провел время с родителями.

В своем фотоблоге знаменитость рассказал, что его родители приехали погостить к нему с женой Екатериной. Поэтому семья в праздничные солнечные дни решила не сидеть дома и отправилась на прогулку по Киеву. В частности, шоумен опубликовал кадры из цветущего столичного ботсада.

Владимир Остапчук с родителями / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На одной из красочных локаций мама Владимира попросила сына сделать ей несколько снимков на память. В саду сирени семья организовала настоящий фотосет, где Остапчук подсказывал родному человеку, как позировать, а Екатерина в это время снимала, как это происходило со стороны.

Владимир Остапчук с родителями / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с родителями / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также знаменитость сделал фото, на котором родители позируют на фоне сирени, романтично созерцая друг друга.

Владимир Остапчук с родителями / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Мои", - восхитил подписью звезда и добавил эмоджи в форме сердец.

К тому же Екатерина Остапчук показала, как с родителями мужа они праздновали Пасху. В частности, засняла их обед и кулич и с юмором подписала кадр: "Чем богаты, тем и рады".

Владимир Остапчук с родителями / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук испугал фанатов фото из больницы под капельницами. Шоумен после обследования назвал свой диагноз.

Читайте также: