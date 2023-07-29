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Владимир Остапчук показал романтические объятия с молодой женой во время светского мероприятия

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
960
Время на прочтение
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Владимир Остапчук показал романтические объятия с молодой женой во время светского мероприятия

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Пара посетила благотворительный вечер.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной Полтавской появился на одном из светских мероприятий в Киеве.

Шоумен со своей избранницей посетил Национальную оперу на благотворительный вечер, ведущим которого он стал. К началу мероприятия Екатерина и Владимир успели полюбоваться у зеркала – ведущий нежно целовал и занимал свою избранницу.

Романтические кадры с любимой Остапчук поделился в Instagram-stories. В качестве подписи он добавил эмоджи в виде красных сердец.

Владимир Остапчук с супругой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Для выхода в свет Екатерина выбрала изысканное атласное платье молочного цвета, удачно подчеркнувшее ее фигуру. Шоумен выглядел красиво рядом с женой в черном смокинге с галстуком-бабочкой.

Владимир Остапчук с супругой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кстати, накануне события Владимир порадовал Екатерину ценным подарком – в своих соцсетях девушка похвасталась, как ее балует ведущий.

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Дата публикации
Просмотры
960
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