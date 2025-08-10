ТСН в социальных сетях

Гламур
560
1 мин

Владимир Остапчук показал самого младшего сына и восхитил его изменениями за 8 месяцев

Маленький Тимофей уже значительно подрос.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Владимир Остапчук с женой и сыном

Владимир Остапчук с женой и сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский ведущий Владимир Остапчук поздравил своего сыночка Тимофея с особым праздником и показал, как с женой Екатериной они провели этот день.

10 августа младшему сыну ведущего исполнилось восемь месяцев. Звездный отец в фотоблоге адресовал Тимофею поздравления и очаровал его взрослением. В частности, опубликовал кадр, сделанный почти сразу после рождения сына, и сравнил со свежим фото.

"Тиму сегодня восемь месяцев. А говорят, что люди не меняются", — с юмором подписал фото звезда.

Владимир Остапчук с сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, праздничный день супруги с сыном провели в компании родителей Владимира, а затем и родного брата Екатерины. Жена Остапчука показала их уютное застолье и редкий кадр, где брат держит Тимофея на руках и играет с ним. В то же время блогерша также вспомнила некоторые моменты их детства.

"Мой родной брат в гости приехал. Никогда не показывала. У нас разница два года. Ему 23. Все детство дрались", — поделилась Екатерина.

Брат Екатерины Остапчук с племянником / © instagram.com/vova_ostapchuk

Сторис Владимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно победительница "Холостяка-3" Инна Белень показала своего отца и как трогательно поздравила его с днем рождения роскошным подарком.

