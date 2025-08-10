- Дата публикации
-
Владимир Остапчук показал самого младшего сына и восхитил его изменениями за 8 месяцев
Маленький Тимофей уже значительно подрос.
Украинский ведущий Владимир Остапчук поздравил своего сыночка Тимофея с особым праздником и показал, как с женой Екатериной они провели этот день.
10 августа младшему сыну ведущего исполнилось восемь месяцев. Звездный отец в фотоблоге адресовал Тимофею поздравления и очаровал его взрослением. В частности, опубликовал кадр, сделанный почти сразу после рождения сына, и сравнил со свежим фото.
"Тиму сегодня восемь месяцев. А говорят, что люди не меняются", — с юмором подписал фото звезда.
К слову, праздничный день супруги с сыном провели в компании родителей Владимира, а затем и родного брата Екатерины. Жена Остапчука показала их уютное застолье и редкий кадр, где брат держит Тимофея на руках и играет с ним. В то же время блогерша также вспомнила некоторые моменты их детства.
"Мой родной брат в гости приехал. Никогда не показывала. У нас разница два года. Ему 23. Все детство дрались", — поделилась Екатерина.
