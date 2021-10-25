Владимир Остапчук показал свою старшую сестру, которая живет в Дании

Владимир Остапчук показал свою старшую сестру, которая живет в Дании

Шоумен сравнил их детское и современное фото.

Украинский шоумен Владимир Остапчук показал, как выглядит его старшая сестра.

37-летняя Ольга, которая живет в Дании, прилетела на родину. Брат и сестра полистали архивные снимки и решили сравнить один из них с современным. На фото родные люди воссоздали свои гримасы и позы, как и 35 лет назад.

Владимир Остапчук с сестрой / instagram.com/vova_ostapchuk

"Фото с разницей в 35 лет. Спасибо, что приехала из Дании, сестричка. Люблю", — прокомментировал пост звезда.

В комментариях пользователи написали, что младший сын Остапчука Эван — его копия.

Эван просто ваша копия

Сыночек похож на вас, а дочь — на вашу сестру

Это же надо, чтобы сын так был на отца похож! Вы как две капли воды

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