Владимир Остапчук показал свою старшую сестру, которая живет в Дании

Шоумен сравнил их детское и современное фото.
Украинский шоумен Владимир Остапчук показал, как выглядит его старшая сестра.
37-летняя Ольга, которая живет в Дании, прилетела на родину. Брат и сестра полистали архивные снимки и решили сравнить один из них с современным. На фото родные люди воссоздали свои гримасы и позы, как и 35 лет назад.
"Фото с разницей в 35 лет. Спасибо, что приехала из Дании, сестричка. Люблю", — прокомментировал пост звезда.
В комментариях пользователи написали, что младший сын Остапчука Эван — его копия.
- Эван просто ваша копия
- Сыночек похож на вас, а дочь — на вашу сестру
- Это же надо, чтобы сын так был на отца похож! Вы как две капли воды
Читайте также: