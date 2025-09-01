Владимир Остапчук показал сына и дочь от экс-жены и рассказал об их учебе в Канаде

Владимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Украинский ведущий Владимир Остапчук впервые за долгое время показал детей от первой жены Елены Войченко и рассказал об их учебе в Канаде.

Сегодня, 1 сентября, в Украине празднуют День знаний. Традиционно, именно в этот день дети возвращаются в школу после летних каникул. В семье Владимира Остапчука тоже сейчас есть школьники. Правда, Эмилия и Эван учатся в Канаде, где они живут вместе с мамой с начала полномасштабной войны. Девочка уже перешла в седьмой класс. Тем временем Владимир Остапчук показал, как впервые вел дочь в школу.

"1 сентября 2020, Киев, первый класс Эмилии. Завтра она пойдет уже в 7 класс в Канаде", - говорит ведущий.

Реклама

Владимир Остапчук с дочерью / © instagram.com/vova_ostapchuk

Старшему сыну Владимира Остапчука сейчас семь лет. Эван учится еще в начальной школе, тем временем его сестра перешла в старшую.

"Эвану семь лет, это еще начальная школа. Но за сестренкой будет скучать (сказал, именно до обеда)", - отметил ведущий.

Старший сын Владимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, сейчас Владимир Остапчук находится в браке с Екатериной Полтавской. Недавно шоумен предложил избраннице обвенчаться. По этому случаю ведущий подарил возлюбленной кольцо за десятки тысяч долларов.