Владимир Остапчук показался без кольца на фоне слухов о разводе со второй женой

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук на днях съездил в Харьковскую область, чтобы поддержать местных жителей.

На странице в Instagram знаменитость разместил фотографии с этой поездки, на которых также изображен с ведущим Андреем Бедняковым, рэпером YARMAK и музыкантом Колей Сергой. "Культурный десант на деоккупированных территориях. Ноябрь 2022 года", — подписал фотографии Остапчук.

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Подписчики страницы ведущего поблагодарили его и его коллег за поддержку и за доброе дело, которое они вместе делают: "Невероятно благодарна вам за поддержку моего родного поселка Старый Салтов и людей, которые жили там во время оккупации и живут дальше", "Молодцы! Спасибо вам за поддержку украинцев", "Спасибо вам за то, что не сидите где-то, а ездите и поддерживаете людей. Очень вам благодаys! Это большое дело".

Впрочем, некоторых пользователей не оставляет в покое мысль о семейном положении Остапчука. Так, бдительные фаны ведущего заметили, что он перестал носить обручальное кольцо, хотя до этого его не снимал. В этом поклонники Остапчука увидели еще одно доказательство того, что он стал завидным холостяком.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что с сентября этого года ходят слухи, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк, которые поженились в 2020-м, расторгли брак. Официально супруги ничего не комментировали. Впрочем, пара прекратила постить общие фото и видео и вообще не упоминает друг друга. Сейчас Кристина находится в Австрии, куда уехала на зиму, Владимир в Украине продолжает волонтерить.

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