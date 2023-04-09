Владимир Остапчук показался на фоне общего дома с экс-женой Кристиной Горняк

Телеведущий Владимир Остапчук показался на фоне недостроенного дома под Киевом.

В общем, шоумен посетил дом, где он собирался жить с экс-женой Кристиной Горняк. На фото видно, что снаружи дом уже готов.

Дом Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также, похоже, ведущий успел поставить забор и высадить декоративные деревья.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кстати, после развода Кристину и Владимира засыпали вопросами, что они будут делать с их общим домом. Остапчук воздерживался от вопросов, а вот Горняк уверяла, что они пока не решили.

Напомним, дом под Киевом Кристина и Владимир начали строить в 2021 году. Основную часть расходов взял на себя именно Остапчук, однако Горняк раньше рассказывала, что тоже ему помогала. Сейчас пара развелась, а ведущий, вероятно, в третий раз женился на 22-летней журналистке Екатерине Полтавской.

Читайте также: