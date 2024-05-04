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Владимир Остапчук после появления в больнице назвал свой диагноз: "Врачи приезжали трижды"

Владимир Остапчук после появления в больнице назвал свой диагноз: "Врачи приезжали трижды"

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Ведущий рассказал о своем самочувствии.

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который недавно шокировал поклонников снимком из больницы, рассказал подробности своей болезни.

В своем фотоблоге знаменитость признался, что его состояние здоровья было в критическом состоянии, поэтому врачам "скорой" приходилось приезжать несколько раз. В итоге Владимир был госпитализирован, а после медицинских манипуляций он отметил, что ему диагностировали нервный срыв. После тяжелой ночи пребывания под наблюдением врачей артист уехал восстанавливаться домой и призвал фанов заботиться о здоровье.

Владимир Остапчук в больнице / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук в больнице / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук в больнице / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук в больнице / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Врачи приезжали трижды. Поехал в "скорой". Несколько уколов, капельница и домой спать. Диагноз - "нервный срыв". Так что, берегите себя и нервы", - подчеркнул Остапчук.

Также шоумен рассказал, что он имеет врожденные проблемы с сердцем, что повлияло на его общее состояние.

Владимир Остапчук в больнице / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук в больнице / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"У меня сердце бьется экономно – по 45 ударов при норме от 60. Но это у меня врожденное", – отметил ведущий.

Напомним, недавно украинская актриса Екатерина Молчанова откровенно рассказала о диагностировании у нее рака молочных желез и как проходит ее лечение.

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