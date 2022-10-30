Владимир Остапчук, после слухов о разводе, вернулся в Instagram с красноречивым фото

Впрочем, ни шоумен, ни его жена Кристина новости о разрыве принципиально не комментируют.

Украинский шоумен Владимир Остапчук как неожиданно исчез, так неожиданно и вернулся в Instagram.

Сделал он это, запостив в фотоблоге черно-белый кадр, на котором позирует с улыбкой. Фотографию Остапчук подписал: "Все довольны?". Это фото и текст поклонники ведущего восприняли как намек на то, что они с Кристиной действительно расстались.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Вам на "Холостяк", "Свадьба не похороны, можно повторить. Не грустите!", "Если вы о своем разводе, то это только ваше дело, мы не можем быть ни довольны, ни печальны по этому поводу", "Да никто не доволен, хорошего в этом мало, стрессов и так хватает сейчас! Просто больше так быстро не женитесь, лучше дольше повстречаться, чтобы хорошо узнать человека!".

Напомним, что на днях в Сети появилась информация, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально расторгли брак и несколько недель назад получили все документы. Но только в Сети заговорили об официальном расторжении брака пары, как страница Владимира Отапчука вдруг "исчезла" из Instagram (вероятно, чтобы не заваливали директ вопросами о личном). А вот Горняк заговорила о том, что по паспорту она вообще Остапчук.

Кристина и Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как известно, Владимир Остапчук и Кристина Горняк, пока были вместе, не скрывали от поклонников своих отношений. Пара активно делилась общими фото в соцсетях и показывала, как вместе проводит время. Однако, когда из соцсетей супругов резко исчезли фото друг друга, у фанатов начали появляться вопросы, что же между ними произошло.

Отметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились в октябре 2020 года. Их брак просуществовал два года. До этого шоумен был в течение 13 лет женат на Елене Войченко, от которой имеет двоих детей – 9-летнюю дочь Эмилию и 4-летнего сына Эвана-Александра.

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