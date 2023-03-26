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Владимир Остапчук потролил Руслана Ханумака, прекратившего музыкальную карьеру после песни "Дика Дичка"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1166
Время на прочтение
2 мин
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Владимир Остапчук потролил Руслана Ханумака, прекратившего музыкальную карьеру после песни "Дика Дичка"

Шоумен отреагировал на скандал с коллегой.

Телеведущий Владимир Остапчук поделился своей реакцией на скандал, разгоревшийся вокруг продюсера Руслана Ханумака и его песни "Дика Дичка".

Ведущий сперва пропустил шум вокруг трека коллеги, но все же высказался в сторис в Instagram.

"Блин, я с этими разъездами все пропустил", — написал Остапчук и сделал репост видео Ханумака с его заявлением о завершении карьеры в музыке.

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После этого Остапчук решил сделать пародию на слова Ханумака и заявил о том, что "прекращает музыкальную карьеру".

"Привет, меня зовут Остапчук! Кто-то меня знает, как телеведущего, а кто-то... как телеведущего. Я не хочу идти против воли народа, потому что тот, кто противостоит украинскому народу, всегда проирывает. Поэтому я решил сделать это заявление. Думал ли я еще вчера вечером, когда хотел начать, что сегодня придется завершить, но я завершаю свою музыкальную карьеру", – повторил слова Ханумака на свой манер Остапчук.

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Напомним, что скандал вокруг продюсера разгорелся после того, как он выпустил трек "Дика Дичка". Трек автор решил посвятить всем женщинам-военным. В Сети Ханумака его подвергли критике за неуважительное отношение к женщинам и шароварщину. В конце концов, он извинился перед украинцами и объявил, что прекращает свою музыкальную карьеру.

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Дата публикации
Просмотры
1166
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