Владимир Остапчук поздравил с 8-летием сына от первого брака, который живет в Канаде

Владимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал о празднике в его семье.

19 марта Эвану исполнилось восемь лет. Мальчик вместе с мамой и сестрой Эмилией уже давно проживает в Канаде. Однако в такой праздничный день звездный папа тоже не остался в стороне. Хоть и на расстоянии, но он поздравил маленького именинника. И свои теплые слова сопроводил архивным фото Эвана в первые месяцы жизни.

«Этому казаку восемь лет. С днем рождения, Эван», — написал Владимир.

Реклама

Сын Владимира Остапчука Эван / © instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, в этом году ведущий наведывался к своим детям от первого брака. Владимир с третьей женой Екатериной и их сыном Тимофеем приезжали в гости к Эмилии и Эвану на несколько дней. Однако потом семья втроем поехала дальше на отдых в Доминиканскую Республику, где проводит время до сих пор.

Ранее жена звезды Екатерина рассказывала, что не транслировала их путешествие к детям мужа из-за желания их мамы. В свою очередь подписчики упрекнули семью, что они поехали из Канады в Доминиканскую Республику и не взяли Эмилию и Эвана. Она не удержалась и резко ответила и объяснила, почему так произошло и воспринимает ли их за родных.