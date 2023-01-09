Владимир Остапчук пожаловался на плохое самочувствие и рассказал о необычных симптомах

Телеведущий не знаю чем заболел.
Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал поклонникам о неожиданных проблемах со здоровьем.
В сторис в Instagram телеведущий рассказал, что проснулся с плохим самочувствием. Как поделился Остапчук, целый день ему хочется спать и чувствуется боль в горле, однако других симптомов, которые указывали бы на простуду, нет.
"Задача: сплю целый день, температуры нет, усталость и ломота, болит горло, но насморка нет. Что у меня?", — обратился к подписчикам Владимир.
На фотографии, которой также поделился Остапчук, он показал, что лежит под теплым одеялом. Теплый обед шоумен тоже принес в постель.
Кстати, на днях Владимир Остапчук показал, какие завтраки для него готовит новая 22-летняя избранница.
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