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Владимир Остапчук пожаловался на плохое самочувствие и рассказал о необычных симптомах

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
123
Время на прочтение
1 мин
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Владимир Остапчук пожаловался на плохое самочувствие и рассказал о необычных симптомах

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий не знаю чем заболел.

Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал поклонникам о неожиданных проблемах со здоровьем.

В сторис в Instagram телеведущий рассказал, что проснулся с плохим самочувствием. Как поделился Остапчук, целый день ему хочется спать и чувствуется боль в горле, однако других симптомов, которые указывали бы на простуду, нет.

"Задача: сплю целый день, температуры нет, усталость и ломота, болит горло, но насморка нет. Что у меня?", — обратился к подписчикам Владимир.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На фотографии, которой также поделился Остапчук, он показал, что лежит под теплым одеялом. Теплый обед шоумен тоже принес в постель.

Кстати, на днях Владимир Остапчук показал, какие завтраки для него готовит новая 22-летняя избранница.

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Дата публикации
Просмотры
123
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