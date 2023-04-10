Владимир Остапчук познакомил 22-летнюю жену с родителями: "Такой стресс был"

Катя уже поделилась своими эмоциями после знакомства.

Телеведущий Владимир Остапчук поделился, что к нему в Киев из Умани приезжали родители.

В своем Instagram шоумен показывал, что они вместе убирали на кладбище и приезжали к недостроенному дому под столицей. Также Остапчук познакомил маму и папу со своей молодой избранницей, журналисткой Екатериной Полтавской.

Владимир Остапчук с родителями / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как призналась девушка, она нервничала. Катя старалась готовить вкусный обед и убирала дома.

"Вчера приезжали его родители, поэтому я убирала, готовила борщ, не материлась", — поделилась блогерша.

Молодая жена Владимира Остапчука усердно готовилась к знакомству с его родителями / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка также призналась, что очень сильно нервничала, когда угощала родителей мужа своим борщом.

"Так такой стресс был – кормить их своим борщом. Я к экзаменам готовилась меньше", — поделилась Катя.

Молодая жена Владимира Остапчука угощала его родителей фирменным блюдом / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, в декабре стало известно, что Владимир Остапчук после развода с Кристиной Горняк закрутил новый роман. Избранницей шоумена стала 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. Но уже в середине февраля Владимир еще больше удивил фанатов, намекнув, что в третий раз женился. Впоследствии Катя подтвердила эту новость.

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