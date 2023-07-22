Владимир Остапчук признался, как родители отреагировали на его третий брак с 23-летней избранницей

Телеведущий Владимир Остапчук рассказал об отношениях своей семьи с его третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской.

Поклонников долгое время интересовал вопрос, нашли ли родители шоумена общий язык с его новой избранницей и как отреагировали на новость о таких изменениях в жизни сына. Ответ Остапчук дал в сторис в Instagram.

Так, по словам ведущего, мама не была против выбора сына, ведь желает ему счастья. К тому же, Остапчук поделился красноречивым фото, на котором Екатерина с мамой Владимира обнявшись сидели во дворе.

"Спросил, цитирую: "Передай, что у тебя такие родители, которые хотят, чтобы ты был счастлив", — написал Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что ранее Екатерина рассказала, как она относится к бывшей жене телеведущего и планируют ли они отпраздновать с любимой свадьбу.

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