Владимир Остапчук признался, разрешила ли ему экс-жена увидеть детей во время поездки в Канаду

Телеведущий Владимир Остапчук сейчас не имеет возможности видеться часто со своими двумя детьми — 9-летней дочерью Эмилией и 5-летним сыном Эваном.

Во время полномасштабной войны бывшая жена шоумена Елена Войченко вместе с детьми переехала в Канаду и пока не спешит возвращаться назад. Недавно Владимир побывал в Торонто и рассказал, смог ли увидеться с детьми.

На этот вопрос ведущий ответил в сторис в Instagram и заметил, что на самом деле не хотел сильно афишировать подробности этой встречи.

"Да, конечно, виделся. Просто хотелось оставить это для себя", — написал Остапчук и добавил фотографию с дочерью в магазине.

Дочь Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что до этого шоумен тоже не часто виделся с детьми, ведь этому мешала, по его словам, бывшая жена. Экс-супруги длительное время публично выясняли отношения и не могли найти общий язык относительно воспитания детей. В своих интервью Войченко неоднократно заявляла о том, что бывший муж агрессивно ведет себя и даже говорила, что у него расстройство личности.

В свою очередь Остапчук аргументировал слова бывшей тем, что она просто мстит ему за личное счастье и не может построить собственную жизнь после развода.

Владимир Остапчук и Елена Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Впрочем, во время войны Владимир извинился перед Еленой за свои оскорбительные слова в ее адрес и отметил, что сейчас они нормально общаются. В прошлом году шоумен также приезжал в Канаду и проводил время с сыном и дочерью.

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