Владимир Остапчук прокомментировал резкие высказывания 24-летней жены в сторону его бывшей Горняк

Владимир и Екатерина Остапчуки, Кристина Горняк

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Украинский ведущий Владимир Остапчук прокомментировал скандальные заявления его жены Екатерины в сторону его экс-жены Кристины Горняк.

В Telegram-канале сама Екатерина опубликовала ответ своего мужа, который отметил, что "Катя просто сама принимает решение". Блогерша сделала это для тех, кто упрекает шоумена в том, что он "молчит и не защищает". Жена Остапчука также добавила, что всегда прислушивается прежде всего к себе.

"Главный человек в своей жизни — я. Я уважаю мнение мужа, подруг и тд, но конечное слово всегда за мной в том, что касается моей жизни. Я люблю своего мужа, но это не значит, что мой мир вращается только вокруг него. Я считаю, что мир женщины не должен вращаться вокруг мужчин. Женщина — это отдельная личность. Она может сама принимать решение. Она может сама ссориться", — объяснила Екатерина.

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Публикация Екатерины Остапчук

Впрочем, блогерша все же признала, что слишком погорячилась с предварительными заявлениями о Горняк. Избранница звезды говорит, что осознала, что лучше было бы не усиливать скандал.

"Я не сдержалась! Возможно, гормоны дали свое. Только прекратила кормить почти. Также считаю, что не отвечать было правильно. Но все мы люди — иногда пружина стреляет. Вы же знаете, что я никогда не хайповала. Не на словах, на действиях. Поэтому эта вся ситуация для меня больше кринж и позор. Но плюсы в ней тоже есть. Как минимум я ответила на вопросы о себе, о которых никогда не отвечала. Любовницей меня теперь точно никто не назовет. И для меня это важно", — написала жена шоумена.

Публикация Екатерины Остапчук

В свою очередь Кристина Горняк не комментирует инцидент.

Напомним, недавно Екатерина Остапчук также неожиданно сообщила, что станет владелицей имущества совместно с Кристиной Горняк.