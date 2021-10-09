Владимир Остапчук провел видеоэкскурсию по своему дому

Пара планирует переехать в следующем году.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который недавно рассказал, что строит дом мечты, провел фолловерам видеоэкскурсию.

На странице в Instagram знаменитость разместил видео, на котором он с женой Кристиной счастливы гуляют на стройке. В ролике супруги исследуют будущие комнаты и визуализируют свой двухэтажный дом.

"Наш домик! Мы потихоньку собираем лучшую команду дизайнеров и мастеров, с которыми вместе построим Ostapchuk's sweet home. А пока ловите теплое, почти летнее видео", — прокомментировал ролик звезда.

Ранее шоумен рассказывал, что дом будет во французском стиле. Известно, что там будут детские для детей Остапчука от первого брака и будущего ребенка с Кристиной. Также звезда хочет иметь большую гостиную и собственный кабинет-библиотеку. Заселиться в новый дом влюбленные планируют в следующем году.

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