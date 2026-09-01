Владимир Остапчук рассекретил пол четвертого ребенка: кого ждет его 26-летняя жена

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Украинский ведущий Владимир Остапчук рассекретил пол четвертого ребенка.

Жена шоумена Екатерина Полтавская ждет рождения их второго общего ребенка. Пара уже довольно долго знает пол будущего малыша. А это же влюбленные наконец-то поделились этим с подписчиками.

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Пара организовала своеобразное гендер-пати. Влюбленные позировали в своем доме вместе с годовалым сыном. Владимир Остапчук достал телефон, где начал читать заключение врачей. Конечно, шоумен до последнего держал интригу, а затем объявил, что у них с Екатериной Полтавской будет еще один мальчик.

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«Это мальчик», — без лишних слов сообщили влюбленные.

Владимир Остапчук с женой и сыном

В комментариях супругов сразу же начали поздравлять. Как оказалось, многие подписчики ведущего и блоггрши были убеждены, что у них родится второй мальчик. Некоторые отметили, что третий ребенок точно будет девочкой.

Отметим, что для Владимира Остапчука это будет четвертый ребенок. Шоумен от первого брака воспитывает сына Эвана и дочь Эмилию. Между тем, в отношениях с Екатериной Полтавской в декабре 2024 года у ведущего родил сын Тимофей.

Кстати, раньше жена Владимира Остапчука жаловалась на тяжелую вторую беременность. Блогерша признается, когда ждала рождения первого сына, то чувствовала себя физически значительно лучше.

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