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Владимир Остапчук рассказал, как давно виделся с детьми: "Скучаю сильно"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
421
Время на прочтение
1 мин
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Владимир Остапчук рассказал, как давно виделся с детьми: "Скучаю сильно"

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Сейчас сын и дочь шоумена живут в Канаде.

Телеведущий Владимир Остапчук заговорил о разлуке со своими двумя детьми, 9-летней Эмилией и 4-летним Эваном.

Вместе с бывшей женой шоумена Еленой Войченко, малыши сейчас живут в Канаде, поэтому видеться часто возможности нет. В сторис в Instagram Владимир ответил поклонникам, как переживает разлуку с сыном и дочерью, которых он видел год назад.

"Как и все родители, скучаю сильно! Но мне за год посчастливилось увидеть их один раз вживую", — поделился шоумен.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что длительное время после развода с Еленой Войченко у ведущего не было возможности нормально общаться с детьми. По словам Владимира, бывшая жена препятствовала этому. Однако не так давно Остапчук публично извинился перед Войченко и поблагодарил ее за хорошее воспитание сына и дочери. Сейчас отношения между "эксами" наладились, так что Владимир спокойно общается с детьми по телефону.

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Дата публикации
Просмотры
421
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