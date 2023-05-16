Владимир Остапчук рассказал, почему женился на своей 22-летней девушке

Телеведущий Владимир Остапчук поделился, чем его покорила 22-летняя жена, журналистка Екатерина Полтавская.

В своем Instagram шоумен ответил на вопросы фанатов о том, какие лучшие качества в Катерине он видит. Остапчук с нежностью описал красивые черты любимой и показал ее красивое фото в соблазнительном красном корсете.

"Искренность, ответственность, преданность, семейность, тактильность (если бы могла, то обнималась бы 24/7), легкость в отношении проблем, умение поддержать, спокойность — иногда говорю, что она "волнорез" моих эмоций. И еще хотел бы чувство юмора, как у Кати", — перечислил качества жены телеведущий.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, на днях Владимир Остапчук поделился милым кадром с любимой в честь Дня семьи и написал, в чем состоит их секрет счастливого брака.

Читайте также: