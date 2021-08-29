Владимир Остапчук растрогал архивной свадебной фотографией

На артиста нахлынули воспоминания.

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который недавно праздновал с женой важные даты в их семье, решил вспомнить свою свадьбу с Кристиной Горняк.

Так, ведущий поделился архивной фотографией с их свадьбы. Владимир в сторис на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором изображены счастливые молодожены. Ведущий показал именно тот момент, когда Кристина надевает кольцо улыбающемся жениху.

Свадьба Владимира Остапчука / instagram.com/vova_ostapchuk

«Всегда, когда веду чью-то свадьбу, то вспоминаю наше с Кристиной», — признался влюбленный шоумен.

Отметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк сыграли пышную свадьбу 15 октября 2020 года. До этого ведущий в течение 13 лет был женат на Елене Войченко, от которой у него двое детей. О разводе с Войченко Остапчук объявил в октябре 2019-го года.

Напомним, что у Владимира с Кристиной счастливый брак. Они часто дурачатся вместе и делятся различными видео и фотографии. Недавно Владимир в образе гейши изрядно рассмешил свою жену.

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