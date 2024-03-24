Владимир Остапчук с 23-летней возлюбленной восхитили романтической фотосессией в новом статусе

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его 23-летняя избранница Екатерина Полтавская порадовали поклонников фото после официального подтверждения смены семейного статуса.

В своих фотоблогах Екатерина и Владимир сделали совместную публикацию, в которой позируют в романтической фотосессии. В частности, на серии фото Екатерина предстает в кожаном платье, а ее возлюбленный – в рубашке и брюках. Шоумен нежно обнимает и целует свою 23-летнюю избранницу. На их безымянных пальцах виднеются золотые кольца.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

"Муж и жена", - подписала фото пара.

Интересно, что Екатерина Полтавская в своем Instagram-аккаунте сменила свою фамилию и написала "Екатерина Остапчук".

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, в начале марта супруги подтвердили свое замужество. Для ведущего это уже третий брак. Впрочем, никакие подробности возлюбленные не рассказывают. Известно лишь, что 22 февраля 2023 года Екатерина и Владимир опубликовали фото, сделанное возле документ-сервиса "Готово", и заинтриговали подписью: "Наконец-то". В этом же году в феврале Остапчук также поздравлял свою возлюбленную с "важным днем".

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, у Владимира Остапчука от первого экс-брака с Еленой Войченко есть сын Эван и дочь Эмилия. Так, недавно шоумен поздравил своего сына с 6-летием и показал его архивные фотографии.

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