Владимир Остапчук с молодой женой обустраивает дом, который приобрел с бывшей Кристиной Горняк

Вместе с новой избранницей шоумен посетил участок.
Телеведущий Владимир Остапчук и его бывшая жена Кристина Горняк, похоже, решили, кому останется их дом под Киевом.
В сторис в Instagram шоумен показал двухэтажный дом в коттеджном городке Золоче Прованс, куда приехал вместе со своей 22-летней женой Екатериной Полтавской.
"Инспектирую", — коротко подписал фото с домом Остапчук.
А вот молодая избранница ведущего рассказала об их планах более подробно. Екатерина написала, что они приехали постелить газон, а также намекнула на будущие планы по этому дому.
"Эту стенку надо снести. Зачем детям отдельная ванна — у родителей должна быть большая. Пусть на первый этаж ходят", — рассказала шутливый разговор с мужем Екатерина.
Напомним, что строить дом Остапчук начинал со своей второй женой Кристиной Горняк. После развода пара долго не комментировала ситуацию с общим имуществом. Однако Горняк уверяла, что они пока не решили, кому останется дом.
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