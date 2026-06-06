Владимир Остапчук с третьей женой встретился с бывшей: как они в Канаде провели время с детьми

Владимир Остапчук с женой Екатериной и Елена Войченко / © instagram.com/poka.tya

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Украинский шоумен Владимир Остапчук после эмиграции в Канаду провел время со своими старшими детьми от первого брака и бывшей женой Еленой Войченко. К встрече также присоединились нынешняя жена телеведущего Екатерина Остапчук и их маленький сын Тимофей.

О теплом семейном воссоединении Екатерина и Владимир рассказали в фотоблоге. По словам блогера, они с годовалым сыном прибыли из Монреаля в Торонто, чтобы поздравить дочь шоумена Эмилию с днем рождения. Девушке исполнилось 13 лет.

По случаю праздника семья устроила совместный ужин, на котором присутствовали Елена Войченко и старшие дети Остапчука — Эмилия и Эван. Несмотря на то, что супруги не показывают лица детей в соцсетях, Екатерина поделилась кадрами со встречи и рассказала об особой связи между маленьким Тимофеем и его старшим братом.

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«Тим и Эван — отдельная любовь. Не знаю, как это объяснить, но Тим как будто понимает, что это его брат. Он сам обнимал его так, будто давно не видел. Ко всем детям относится хорошо, но к Эвану и Эмилии — как-то по-особенному», — поделилась блогерша.

Сыновья Владимира Остапчука

После праздничного ужина компания отправилась на прогулку по городу. По словам Екатерины, атмосфера была дружеской и непринужденной. Пока Владимир гулял с сыновьями, она проводила время с Еленой и Эмилией, обсуждая повседневную жизнь, учебу и быт.

Также блогер рассказала, что Елена Войченко подарила Тимофею мягкого зайчика. Более того, семьи уже договорились о новой встрече — бывшая жена шоумена вместе с детьми планирует наведаться к ним в Монреаль.

Сторис Екатерины Остапчук

Екатерина отметила, что не видит смысла в конфликтах между бывшей и нынешней семьями, ведь прежде всего речь идет о комфорте детей и возможности поддерживать здоровые отношения между всеми членами семьи. Блогерша добавила, что не имеет желания тратить силы на ссоры и обиды. По ее мнению, если обе стороны стремятся к взаимопониманию и уважают друг друга, конфликтов можно избежать даже после развода.

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«Я не вижу вариантов не общаться с Еленой, потому что там дети. Если начать придумывать правила и ограничения, в итоге будут только ссоры и дети не будут видеть отца, а отец — детей. Тем более она прекрасно относится к Тиму и ко мне также, как и я к ним», — пояснила жена шоумена.

Напомним, Владимир Остапчук был женат на Елене Войченко более десяти лет до 2020-го. В их браке родились дочь Эмилия и сын Эван, которые уже длительное время проживают в Канаде. Сейчас телеведущий состоит в браке с блогером Екатериной Остапчук, с которой воспитывает сына Тимофея и также постепенно адаптируется к жизни за океаном. Как вот недавно супруги показывали свой дом и рассказывали о ценах.

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